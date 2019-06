Invitó a su mejor amiga a su casa y ella la abusó sexualmente frente a su hijo

Una mujer denunció que su mejor amiga abusó sexulamente de ella mientras dormía junto a su pequeño hijo, al que acababa de darle pecho. El ataque ocurrió en febrero en La Plata, Argentina, pero recién se hizo público.

Ruth Pérez, de 39 años, confiaba ciegamente en su amiga, le contaba sus secretos y eran vecinas. La invitó a comer un asado familiar, veraniego, junto a otras personas de su círculo cercano.

Luego del asado, el vino y la conversa, Ruth fue hacia una habitación a reposar. "Mi hijo estaba muy cansado y lo fui a dormir. Le di el pecho y al rato yo también me quedé dormida. Me desperté en una situación que no podía creer", contó a C5N.

Al abrir los ojos vio a su amiga abusando sexualmente de ella. La empujó, buscando proteger al niño. "Estaba consciente y con una cara de perversión con el nene, como diciendo 'mirá lo que estoy haciendo a tu mamá'", relató Pérez.

Luego de ese día, la denunciante fue a hablar con la mamá de su amiga pero ella no le creyó y empezó a amenazarla. "Me dijo que si yo contaba algo, ellas me iban a desprestigiar diciendo que yo había tenido una relación con el presidente del colegio, que le iban a contar a su esposa, que iban a hacer que me echaran del trabajo", explicó Pérez.

Eso no fue todo. En abril, la mujer abusada se dio cuenta que su amiga había intentado incendiar su casa de madrugada. Además, en el hospital donde trabaja ha sufrido el hostigamiento de su abusadora, en un caso que todavía está entrampado en la justicia.