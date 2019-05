Joven fue despedida por tener otro trabajo como modelo de webcam en Argentina

Una joven empleada fue despedida de la municipalidad de La Plata, Argentina, sin que haya para ella un motivo claro. Sonia Pellizzari cree que la echaron porque sus jefes descubrieron que hace videos hot como webcammer.

En el municipio aseguran que la joven, de 26 años, presentó 19 ausencias injustificadas en poco más de un año. Por eso la sacaron del área de Control Urbano los fines de semana y feriados, donde hacía reemplazos.

Pellizzari dijo a Clarín que hace una semana llegó a la casa de su madre la notificación de despido: "La carta donde me dicen que prescinden de mis servicios no tiene justificativos. Pero yo me había enterado de que me querían echar por los videos".

En su cuenta de Instagram, se aprecia el otro trabajo de la joven de 26 años. "Son presentaciones privadas. No es ningún delito", aclaró Pellizzari, quien estudia Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata y le falta poco para titularse.

"Reconozco que muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen. Pero nunca me lo explicaron y además me enteré en los pasillos de que los funcionarios vieron mis videos", agregó la joven, quien lleva dos años en el "trabajo sexual", como ella misma define.