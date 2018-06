La confesión de Nahir Galarza: "Lo maté porque nunca me iba a dejar en paz"

"Lo maté porque nunca me iba a dejar en paz". Con esa contundente frase comenzó la jornada de este lunes en el juicio contra Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada de asesinar a su pololo, Fernando Pastorizzo, en un crimen que impactó a Argentina y al mundo.

La confesión fue revelada por Giuliana Viera, una amiga de Nahir que fue citada a declarar en tribunales.

Según Viera, quien estudiaba Derecho junto a la imputada, eso fue lo primero que Galarza le dijo cuando la visitó en la cárcel por primera vez y le preguntó por qué había disparado contra Pastorizzo.

La amiga también le preguntó por un presunto diario íntimo, que se hizo público cuando estalló el caso: "No es mío, yo no escribí eso", aseguró.

El testimonio de la joven fue uno de los cuatro convocados por la defensa de Galarza a los tribunales de Gualeguaychú, según detalló Clarín.

Ni ella ni otro de sus amigos, Alexis Oroño, declararon haber conocido a Pastorizzo, reafirmando el argumento de la defensa sobre el término de la relación de la pareja.

Según Oroño, solo una vez le habló de Fernando: "Me dijo que sufría violencia psicológica, pero no me dijo más que eso. Tenía un raspón en la pierna, pero no me contó cómo se lo había hecho".

Incluso la propia Nahir Galarza sorprendió al reaparecer públicamente luego de amenazar con suicidarse si se difundía un video íntimo de ella con Pastorizzo.