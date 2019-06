"Lo trataron de gay": A su hermano le hacían bullying y lo defendió con un ingenioso video

El noble gesto de un joven de 16 años con su hermano pequeño, quien sufría bullying, se viralizó y ha sido aplaudido en redes sociales.

"A mi hermano lo trataron de gay porque usa pelo largo y usa colita algunas veces, y ahí surgió todo", explicó Joel a Todo Noticias.

El joven vive con su hermano Ian de nueve años y su mamá en Córdoba, Argentina, donde sus compañeros de colegio lo molestaron tanto que llegaba llorando a la casa.

"No fue nada lindo lo que pasó. Un niño escribió su nombre en un papel diciendo que mi hermano era gay, y se lo mostró a todo el curso, todo el curso se rió y mi hermanito cayó muy mal en la casa", explicó Ian, quien respondió a todo con un video vestido de mujer.

"No sé por qué discriminan. Por ejemplo, di que es gay, es gay. No interesa cómo sea (...) yo soy heterosexual y estoy vestido así por él, para que no tenga vergüenza de nada, para que sepa que siempre voy a estar para apoyarlo y para que sepa que lo amo, y para todas esas personas que también sufren discriminación", explicó Joel en el video, grabado sin que su familia supiera.

Después de la viralización del registro, los compañeros de Ian se disculparon con él.

"Es un crack, siempre lo voy a apoyar. Casi siempre me agreden a mí, por el pelo, por mi actitud", dijo el hermano pequeño a El Doce.

La abuela de ambos no entendió nada al principio, pero luego felicitó a Joel: "Yo le dije 'por qué tienes que vestirte así', pero cuando escuché la causa me puse a llorar. Su sentido de generosidad con su hermano es lo más. Él rescató que no se deben hacer esas cosas, y lo ha logrado".