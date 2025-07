¿Mi Pobre Angelito?: Joven fue olvidada por su familia tras paseo en Argentina

Una joven se viralizó luego que su familia la olvidó en una excursión turística en la provincia de Salta, en Argentina.

En un video publicado en TikTok se puede ver cómo sus familiares se fueron del lugar en auto sin ella, mientras la joven se encontraba en medio de un camino desolado.

"Qué malos padres, yo pensé que estaban jugando. Son los peores padres del mundo", se le escucha decir a la joven entre risas, una vez que regresaron por ella.

Los padres de la muchacha se tomaron la situación con humor y le aseguraron que no tenían señal para llamarla, cuando se dieron cuenta que no estaba con ellos. "Me hiciste llorar, pensé que te había llevado el duende", le dijo su madre en broma.

El momento desató carcajadas en redes sociales, donde algunos usuarios se recordaron de la icónica película navideña, "Mi Pobre Angelito", en la que el protagonista es olvidado por su familia al irse de vacaciones.