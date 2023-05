Mujer embarazada transfirió el dinero de su cesárea y llegó por error a un desconocido

Una joven de 24 años vivió desesperantes momentos luego de transferir el dinero que debía para su cesárea y que por error llegase a un hombre desconocido.

Paula Meneza, de la localidad de Chilecito, en La Rioja, Argentina, está embarazada y a fines de junio tiene programado el nacimiento de su hijo Isaías.

"Depositaría el dinero en la cuenta de mi marido y, después, él haría la transferencia. Pero, cuando volví a casa, me dijo que no lo había recibido y, al fijarme en el recibo, decía mal un número", le dijo a La Nación.

El monto que debía pagar eran 55 mil pesos argentinos, unos 190 mil pesos chilenos.

"Me puse muy mal, me angustié y me eché a llorar (...) me dijeron que no podían solucionar nada y, cuando me comuniqué con el banco, me dieron la misma respuesta", señaló Meneza, quien recurrió a las redes sociales para buscar a la persona que le llegó el depósito, de quien sólo tenía su nombre y DNI (RUT).

Finalmente, gracias a un grupo de Facebook llegó al destinatario de la plata, quien le dijo "que no tenía problema en devolverme el dinero, que no se había dado cuenta, ya que solo utiliza la tarjeta para pagar, y me hizo la transferencia al momento".

"Me re emocioné. Estoy demasiado agradecida. Para mí, fue muy importante, porque ya contaba con esa plata y, de golpe, todos mis planes se vinieron abajo. Aunque, desde el primer momento, mantuve la esperanza de que fuera buena persona", sostuvo la mujer.