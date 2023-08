Mujer se casó consigo misma en íntima ceremonia en Argentina: "Me amo y me elijo"

Una mujer de Argentina se viralizó tras tomar la decisión de casarse consigo misma en una íntima ceremonia junto a sus seres queridos.

La boda, que careció validez legal y religiosa, se llevó a cabo el pasado sábado 12 de agosto en Córdoba, donde Mariel Narbona llegó hasta el altar para comprometerse consigo misma en un voto de autoconocimiento y autoaceptación.

Si bien, diversas personas pensaron que se trataba de un caso más de sologamia, es decir aquellas personas que deciden pasar el resto de sus vidas en compañía exclusivamente de ellos mismos, la mujer de 49 años aclaró que no está cerrada a la idea de casarse con otra persona algún día.

"Yo quería conocerme y me comprometo conmigo, me caso conmigo. Me comprometo a cuidarme, entenderme y escucharme. Quería casarme conmigo como una especie de pacto y de auto conocimiento de saber lo que tengo para ofrecerle a otro", aseguró la argentina al medio local Todo Noticias.

Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Narbona, ya que cuando tenía 29 años se casó con el padre de su hijo, de quien terminó divorciándose años más tarde.

"Me casé y me casé feliz. No me arrepiento, no odio a mis ex parejas ni a los hombres. Soy amiga de todos mis ex. Estoy completa, me gusta como soy, con mis cosas buenas y las malas, me amo y me elijo", concluyó la mujer que, además, escogió el día de su cumpleaños para llevar a cabo el especial rito.