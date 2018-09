Nahir Galarza rompió el silencio: "Nadie conoce la verdad de la historia, ni lo que pasó"

Tras ser condenada a cadena perpetua por asesinar a su ex pareja, la joven argentina Nahir Galarza (20 años) habló públicamente por primera vez desde prisión y criticó duramente a los medios que cubrieron el caso.

Según consignó Infobae, Galarza aseguró que desde los medios la "han demacrado en la televisión y se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí".

"Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo", aseguró Galarza.

La jóven además agregó lo que más le "molestó" fue que se haya "fomentado el odio" hacia ella, pese a que nunca habló con la prensa, y era una desconocida para la mayoría de las personas.

"No entiendo por qué esto de ir todos contra una persona. Está bien, yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores. Pero no voy a hablar de la causa, no puedo", añadió Galarza.

Tras ser condenada, Nahir fue trasladada hasta la cárcel de mujeres en Paraná, donde aseguró estar "mucho mejor". En el lugar comparte celda con otras tres mujeres y señaló que pasa sus días "leyendo, pintando y escribiendo".