"Necesitas bajar de peso": Azafata denunció que aerolínea no la contrató por su aspecto

Recientemente se viralizó por redes sociales el caso de una joven tripulante de cabina que fue rechazada en una entrevista de trabajo porque, según la aerolínea a la que postuló, tenía sobrepeso.

Se trata de Josefina Macchi, quien a través de su cuenta de Twitter relató su experiencia en la aerolínea, desde donde le pidieron que no comentara con otras personas lo sucedido. Pese a ello, la joven argentina decidió denunciar públicamente la política discriminatoria de la empresa, ya que asegura haber cumplido con todos los requisitos necesarios para el cargo.

"Hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines", comentó la joven.

Posteriormente, relató que la primera etapa de la entrevista consistió en una actividad en parejas, donde la persona que le tocó con ella "tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema".

Sin embargo, cuando después la anunciaron dentro del grupo de los postulantes que no continuaban en la siguiente etapa, la tripulante se dio cuenta que a diferencia de ella, su compañera de actividad sí había quedado seleccionada, pese a tener un nivel inferior de inglés.

"Yo sabía que mi problema no era el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable... ¿cuál podría ser el problema?", se preguntó Macchi, por lo que decidió acercarse a la reclutadora y consultarle la razón.

"A lo que me contesta: 'Honestly, you need to lose weight' ('Honestamente, necesitas bajar de peso') (...) Por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa", detalló la joven en su tuit.

Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada.

Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar✈️ Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. Sigo👇🏼 pic.twitter.com/1ISbvL0R7y — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

… los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío).TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema. Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue … “uy, no quedé”. 👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

Acto seguido la reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros ya que no pasamos a la siguiente instancia… Pensé bien.

Pero pará… mi compañera (la que yo había presentado) no ingresó al salón… es decir PASÓ!! 👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

La reclutadora dice que quería que por favor se queden dos personas dentro del salón que les iba a decir algo y a mi no me nombra entre ellas. Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… cual podría ser el problema?👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

Así que insisto y me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022

(“Honestamente, necesitas que bajar de peso”). Luego de eso vinieron los halagos de su parte “sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”👇🏼 — Josefina (@JoseMacchi) April 25, 2022