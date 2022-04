Niña de nueve años vendía golosinas en su colegio y ganaba $30 mil diarios, pero se lo prohibieron

Una niña de apenas nueve años se transformó en noticia en Misiones, Argentina, pues le prohibieron realizar ventas en su colegio, luego que descubrieran que llevaba distintos tipos de golosinas, snacks y galletas para que sus compañeros le compraran.

La pequeña Carolina aseguró que ganaba entre 4.000 y 5.000 pesos argentinos (más de 30 mil pesos chilenos) diarios, pero sus profesoras se enteraron y le dijeron que no podía lucrar en el establecimiento educativo.

Luego que surgieran varios comentarios en internet señalando que se trataba de explotación infantil, el papá de la niña, Fredy Haydaz, dijo a TN que "nada que ver, ella no lo hace porque lo necesita, lo toma como un juego y le gusta".

El padre explicó en radio Mitre: "Nosotros somos comerciantes, mi mujer y yo. Para nosotros es algo normal. (Carolina) está acostumbrada de chiquita a vender en la vereda".

"Como no había kiosco en la escuela, le dije '¿por qué no vendes tú? Le das a tus amigos'. Yo le daba la mercadería, le daba los costos, los precios y ella los revendía. Armó una especie de kiosco con nombre y todo. Es más, un amiga le hacía de cajera", señaló.

"Solo vendía en el recreo. No había nada raro. Había cuenta corriente y todo. Yo quería que aprenda", agregó Haydaz.

La directora del colegio también conversó con TN: "Entiendo que la niña no tiene una mala actitud, no está mal que aprenda a ganarse la vida. Los padres habilitaban a que se quede con ese dinero, no estaban implementando el trabajo infantil", partió diciendo.

Sin embargo, explicó que "si cada padre habilita a que su hijo venda acá adentro, ¿qué va ser esto? ¿Una feria? Acá hay un kiosco saludable -aclaró-. Se arrienda a una o dos personas, se les dice qué sí o qué no pueden vender. Y la recaudación es para comprar insumos para la escuela. Nosotros nos dedicamos estrictamente a lo pedagógico".

La niña insiste en que si no la dejan vender dentro de la escuela, lo hará afuera del establecimiento.