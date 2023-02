"No doy más": Mujer mató con una almohada a su mamá enferma y lo advirtió en Facebook

El crimen de María Rosa Ravetti causó conmoción en Córdoba, Argentina. La mujer de 59 años fue asfixiada con una almohada por su propia hija, quien previamente había dado alertas en las redes sociales de lo que pensaba hacer.

La hija, Celeste Rodríguez (30 años), llamó a la policía durante la mañana del jueves para denunciar que había matado a su madre, pues declaró estar "cansada de las peleas", según medios locales.

Hace dos años Ravetti estaba postrada en cama por distintos problemas de salud, incluyendo Alzheimer. Según denunciaron los vecinos, la casa se mantenía en un estado descuidado y se escuchaban permanentes discusiones.

"Estoy tan cansada, mental y físicamente", escribió Rodríguez en Facebook días antes de matar a su madre. "No doy más. Me va a dar un ACV. Intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más", añadió, criticando a su hermano que vive en otra ciudad y no cuidó a su madre.

"¿Por qué yo sola me tengo que ocupar de ella? Todos se lavan las manos y me dejan todo a mi. Necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen. ¿Qué hago? ¿Dejo mi vida de lado de nuevo por alguien que no me cuidó? Si esto es vivir, pues ya no quiero", advirtió.

En uno de sus últimos mensajes, aludió al fatal crimen que cometería y rogó por el bienestar de sus tres hijas (de 4, 11 y 15 años), con quienes también vivía: "Nadie me ayudó, nadie respondió. Dios, perdóname".

Rodríguez fue imputada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" y el caso está siendo investigado.