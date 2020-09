Paramédico recorría 100 kilómetros en bicicleta para trabajar, se viralizó y lo echaron

Un insólito caso que se viralizó en redes sociales terminó con un paramédico despedido de su trabajo en Córdoba, Argentina. Jeremías Rojo conmovió con su historia, pues viajaba 100 kilómetros diarios para ir a trabajar, pero ahora quedó desempleado.

Según detallaron medios locales, hace unos meses hubo un paro del transporte público en su ciudad y al joven de 26 años no le quedó otra alternativa que usar la bicicleta para llegar a sus turnos: 50 kilómetros en el recorrido de ida y 50 de vuelta.

Cuando sus imágenes fueron difundidas en redes, una empresa le regaló una moto y todo parecía ir bien para Jeremías. Pero el vehículo le trajo más problemas.

"Me despiden por el tema del regalo de la moto, como que perjudicaba a mis compañeros y dejaba mal parada a la empresa", relató el paramédico a la radio Villa María Vivo.

Asimismo, señaló que en el servicio de emergencias argumentaron otra razón para su despido: El lugar donde vive junto a su pareja y tres hijos está en una zona en fase crítica por la pandemia de coronavirus y temen que contagie a alguien.

"La dueña (de la compañía en que trabajaba) me dijo: 'No vamos a dilatar más las cosas, la situación no da para más. El motivo es porque tus compañeros no asimilan que te hayan regalado una moto. Eso nos afecta a nosotros. Estás en una zona roja donde puedes venir a contagiar a tus compañeros'", dijo Rojo.

Según contó, sus colegas le negaron haber sentido celos.