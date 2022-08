Pareja regaló su auto a una desconocida para que traslade a su hija con discapacidad

Una pareja de Candelaria, Argentina, le regaló su auto a una mujer para que trasladara a su hija con discapacidad, y el caso se viralizó en redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, Tania Montenegro relató el momento en el que dos extraños se le acercaron en la calle para ofrecerle su Toyota Corolla, luego de haberla visto trasladarse con la pequeña en una moto.

"Les quiero contar sobre como un día cualquiera, se me cruzaron dos ángeles con el corazón más grande que el Everest", comenzó Montenegro en la publicación, "el jueves 28 de julio alisté a mi hija Valentina, la cual muchos ya saben que padece de una discapacidad motriz, la cual la deja con una dificultad para caminar a base de eso usa andadores ortopédicos para desplazarse".

La mujer explicó que ese día le sorprendió que su hija no quiso quedarse en el jardín, por lo que se la llevó a su casa en el único medio de transporte que tenía, pese a que sabía que no era una opción ideal.

Sin embargo, cuando había avanzado dos cuadras una mujer le pidió que se estacionara para hacerle una pregunta, ante lo cual Montenegro accedió pensando que necesitaban ayuda con alguna dirección.

"En eso el señor baja del auto para hablar y me hace una oferta: -¿Que decís si te cambio el auto por la moto? Yo rápidamente respondo, no señor disculpe no tengo plata, a lo que rápidamente este hombre me contesta -no te estoy pidiendo plata, te vimos con tu bebé y queremos regalarte el auto para que andes con ella", escribió la mujer sorprendida de la situación.

Tras intercambiar sus datos de contacto, finalmente Montenegro firmó los documentos del auto a los seis días después y agradeció a la pareja que le "cambió la vida".