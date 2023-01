Perrito héroe salvó a su dueño y a un gato de morir en incendio en su casa

Un incendio en una casa de Buenos Aires, Argentina pudo tener fatales consecuencias. Sin embargo, un perro llamado Chiquito se convirtió en héroe, pues salvó a su amo y a otra mascota que vivía con ellos, un gato.

"Le debo la vida, volví a nacer. Como me dijeron los bomberos y la policía, es mi ángel guardían", declaró su amo, Gabriel Gómez, en conversación con TN.

El hombre explicó que el pasado jueves se quedó dormido viendo televisión y hubo un cortocircuito en su hogar, lo que causó un incendio.

Cuando despertó, el humo lo hizo desmayarse debido al monóxido de carbono. En ese momento apareció Chiquito: "Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama. Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó".

Desde una ventana, Gabriel pudo alertar de la situación a unos niños que jugaban en la calle, entre ellos sus propios sobrinos. "Salieron corriendo a pedir auxilio, a buscar a mis hermanos que viven a una cuadra. Ahí salieron los vecinos y con una silla rompieron todo el ventanal", señaló.

El hombre ya estaba a salvo cuando notó que su perro volvió a la casa. Faltaba alguien. Chiquito salió poco después con el gatito del hogar "colgado de la boca como si fuera la mamá", según contó.