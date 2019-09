Profesor le pedía sexo a estudiantes para subir sus notas: Un alumno lo denunció

Un profesor fue denunciado por acoso y por insinuarse a sus alumnos hombres, pidiéndoles sexo a cambio de subirles las notas, en un instituto de educación superior en la ciudad de Reconquista, en Argentina.

Víctor Gahn de 55 años fue acusado por un estudiante de Educación Física, Tobías Rizzieri, quien no aguantó lo que el docente hacía.

Según contó, el profesor no quiso aprobarlo y le dijo que fuera a su casa a "corregir errores", pero tenía otras intenciones.

"Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa", relató el denunciante al diario Crónica.

Él mismo, agregó que la primera vez fue al domicilio del profesor, "pero me abrazaba, me decía que tenía que hacer algo extra si quería aprobar la materia".

Rizzieri además mostró chats con Gahn, los que presentó como evidencia.

La acusación del joven, no fue la única, ya que gracias a él otros seis alumnos se motivaron a denunciar casos similares contra Gahn.

Según el primero en acusarlo, el profesor "apunta a chicos de bajos recursos y de personalidad tímida. A muchos chicos les preguntaba por el tamaño de su miembro, y hasta les aseguraba que debían acceder a sus pedidos si todavía tenían ganas de aprobar la materia".

La institución negó todo y el profesor sigue en su cargo.