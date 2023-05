Profesoras argentinas decidieron vender contenido erótico para "llegar a fin de mes"

Tres docentes de Argentina han causado revuelo pues decidieron vender juntas contenido erótico a través de plataformas para adultos, para que les alcance el dinero para "fin de mes".

Las profesoras -que se hacen llamar Micaela, Miguelina y Melina- trabajan al mismo tiempo en un jardín infantil, en enseñanza básica y enseñanza media en establecimientos de la provincia de Buenos Aires.

Según contaron a América TV, ganan sueldos equivalentes a no más de unos 500 mil pesos chilenos y una de ellas ya se inició en este tipo de venta de contenidos "el año pasado. En un momento me empezó a repercutir en lo personal, porque me puse en pareja y me empecé a sentir como un objeto", admitió.

Sin embargo, la necesidad económica fue superior. "Si el año pasado no me alcanzaba, ahora, con esta inflación que hay, menos", dijo.

En entrevista con Clarín, reconocieron que no se trata de una actividad que deseen realizar, pero actualmente lo necesitan para mantener a sus hijos y solventar sus gastos básicos.

Eso sí, son enfáticas en sostener que sus vidas privadas están completamente separadas de lo que pase en las salas de clases. Es por ello que trabajan en plataformas a las que solo pueden acceder adultos, con tarjetas de crédito.

Las tres ahora comenzaron a producir material erótico juntas, bautizándose como "las 3 M".