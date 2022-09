"Profesore" y "abogade": Universidad argentina entregó los primeros diplomas no binarios

En un hito histórico, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de Argentina otorgó los primeros títulos universitarios no binarios y no sexistas, respetando los estándares de la Ley de Identidad de Género de ese país.

Se trata de los diplomas de "Profesore en Comunicación Social", entregado a Mel Randev Gutiérrez, y de "Procuradore y Abogade", en el caso de Choyke Gutiérrez, ambas personas egresadas de esas carreras en la institución trasandina.

La UNLP explicó que "la entrega de ambos diplomas obedece al pedido realizado por les flamantes profesionales que solicitaron que los títulos respeten su identidad de género, requiriendo que se formulen de forma no binaria, y con independencia de cambios registrables, conforme a los estándares de la Ley de Género".

Mel Gutiérrez, una de las personas tituladas, dijo sentirse "orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario", según consigna Infobae.

Asimismo, el nuevo "profesore" reflexionó: "Lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede".