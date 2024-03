Reportero argentino explota en vivo: "No me alcanza, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo"

Un periodista del canal Crónica TV, en Argentina, estalló en vivo cuando le pidieron dar dinero a una cantante callejera y denunció estar trabajando "en negro", en situación irregular, sin contrato ni protección social.

Precisamente, el reportero Tomi Munaretto estaba informando sobre la alta inflación en el país y aprovechó de hacer visible su propia situación.

"1.715 pesos (me pagan) la hora extra. No puedo aportar (a la cantante). No me alcanza", señaló Munaretto.

"Crónica":

Por este momento durante un móvil de Crónica TV pic.twitter.com/UjScVS9p8Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 5, 2024

El periodista denunció que, a raíz de su situación irregular, no tiene vacaciones, ni aguinaldos y terminó interpelando al conductor del programa: "¿Cuánto cobras?".