Una joven denunció que vendedor le tomó fotos cuando estaba en el probador de tienda de ropa

"Cuando estoy cambiándome, noté que por debajo del probador este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular". Así relató una joven a través de Facebook el acoso que sufrió por parte de un vendedor en una tienda de ropa en Bahía Blanca, Argentina.

Su testimonio se viralizó, junto a imágenes del local y una advertencia a las mujeres.

Según la joven, encaró al sujeto inmediatamente y él le respondió: "Perdoname 'negri', no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada. Voy a perder a mi familia".

"Se resistió a darme el celular y como no había nadie más en el negocio, por mi seguridad, salí y sostuve la puerta para que él no salga mientras llamé a la policía", contó la mujer en su publicación.

La afectada afirmó que después hizo la denuncia ante las autoridades correspondientes.

"Tengo mucha impotencia y tristeza de no haberme avivado y tener pruebas pero en esa situación estaba muy nerviosa y no sabía que me podía pasar (...) Tengan cuidado, chicas!!!", advirtió.

Según Clarín, la fiscalía local ya investiga el local y revelaron que ya existía una denuncia similar contra el mismo negocio.

"Si a alguna le pasó y no dijo nada, DENUNCIEN (...) Él va a seguir teniendo su local y ahora nada va a pasar por no haber pruebas", remató la mujer.