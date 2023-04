Tacleó a delincuente que robó celular en su bar y después le ofreció trabajo

El sueño de un bar en Palermo, Argentina, tacleó a un hombre que robó el celular a una clienta, pero decidió ofrecerle trabajo cuando conoció su historia.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, cuando un joven entró al restaurante y ofreció a la mujer productos de limpieza para distraerla y robar su celular que estaba encima de la mesa.

Cuando la mujer se dio cuenta, el dueño corrió para atrapar al ladrón y lo redujo. "Me pedía que lo suelte, que había robado para darle de comer a la familia", contó.

"Uno de los empleados se acercó y me dijo 'se llama Martín, igual que vos'. No podía creer la casualidad. Antes de que se lo lleven, hablé con él. Le dije que tenía otras opciones y que si no tenía para comer, podía venir porque no le íbamos a negar un plato de comida", relató.

Además, contó que le ofreció trabajo porque había que "darle una oportunidad". "Puedo tomar ese riesgo, aunque sea dos días para ver que pasa. ¿Qué me dijo?, se le cayó una lágrima", recordó.

El adolescente fue trasladado a dependencias policiales donde pasó la noche y quedó a la espera de la decisión del juez de menores en turno.

Revisa el momento aquí: