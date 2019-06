Terribles testimonios: Denuncian a una profesora por abuso de menores en jardín infantil

Los papás de unos niños de tres años denunciaron a una docente por abusos sexuales en un jardín infantil perteneciente a un colegio católico, de Morón, Argentina.

"Mi mujer me despierta llorando y me dice 'te tengo que contar algo: Mira a la niña y pregúntale cómo le hacía jugar la tía'. Mi hija me dijo que le hacía cosquillas en varias formas", contó un papá al canal Crónica.

"En un momento se baja su ropa interior, se empieza a tocar las partes íntimas con las manos y decía que la señora la tocaba así. Tiene 3 años. Nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo así", agregó en su desgarrador relato.

Los apoderados aseguran que son nueve los casos en que menores sufrieron el mismo abuso.

Según Clarín, los padres fueron a reclamar al establecimiento después de haber presentado una denuncia formal con las autoridades. Mediante un grupo de WhatsApp se enteraron que una alumna dijo que la maestra "jugaba haciéndole cosquillas en la cola" y otros contaron sus experiencias.

En el acta judicial, conseguida por ese medio, consta que la niña apuntó a sus partes íntimas y dijo "acá también me hace cosquillas".

​"Yo estoy enfocada en mi hija desde el año pasado, recién estamos saliendo adelante después de lo que vivimos y nos dimos cuenta que no éramos nosotros, que había otros casos y ahí empezamos a tomar fuerza", dijo otra mamá.

La institución educacional dijo estar investigando el caso.