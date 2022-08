Bachelet visita Bangladesh en medio de denuncias por violaciones de derechos humanos

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, llegó este domingo a Bangladesh en el marco de una visita oficial de tres días en la que visitará los campamentos de refugiados rohinyás, entre denuncias de ONG internacionales de violaciones de los derechos humanos en el país.

Bachelet aterrizó en Dacca esta mañana y fue recibida por el ministro de Exteriores bangladesí, AK Abdul Momen. Se trata de la primera visita de un responsable de la oficina de la ONU para los DDHH a Bangladesh, durante la que Bachelet tiene previsto reunirse con la primera ministra, Sheikh Hasina, así como con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y organizaciones no gubernamentales.

Foreign Minister Dr. AK @AKAbdulMomen received UN High Commissioner for Human Rights @mbachelet at Hazrat Shahjalal International Airport today at 10:20 am.#unbangladesh #mofadhaka#Bangladesh pic.twitter.com/lrW5AtBf2X