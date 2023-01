Estaba jugando: Niño se escondió en un contenedor y fue encontrado seis días después en otro país

Un niño de Bangladesh viajó accidentalmente a Malasia, a más de 3.200 kilómetros de su país, luego de haberse ocultado en un contenedor mientras jugaba a las escondidas.

Según dio a conocer The Daily Mail, el niño estuvo encerrado a bordo de un barco comercial durante 5 días sin comida ni agua, hasta que fue encontrado con fiebre y deshidratación por personal del puerto Klang de Malasia, quienes pensaron que se encontraban ante un caso de tráfico de personas.

Las autoridades de dicho país debieron utilizar un traductor para comunicarse con el pequeño de 11 años que aseguró haberse quedado dormido en el contenedor, y que gritó durante varias horas luego de haber despertado para que lo rescataran, pero nadie lo escuchó.

El niño pudo ser estabilizado en el hospital y actualmente se encuentra a la espera de ser enviado de vuelta a su país de origen.

Fahim, a 15-year-old boy from Bangladesh chose a shipping container as a hiding spot while playing hide & seek with his friends. He fell asleep & was found 6 days later in a Malaysian port pic.twitter.com/FSnNbqav5d