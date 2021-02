Bachelet pide solidaridad mundial con Birmania: Militares han detenido a 45 personas

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la situación política en Birmania (Myanmar), pidiendo solidaridad internacional con ese país, e informando de que al menos 45 personas -entre ellas varios parlamentarios- han sido detenidas.

"Pido a la comunidad internacional que muestre su solidaridad con el pueblo birmano en este momento, y que todos los Estados con influencia tomen medidas para evitar el derrumbe de los frágiles avances democráticos y en derechos humanos que Birmania ha logrado en su transición desde un régimen militar", señaló en un comunicado.

La ex Presidenta señaló que entre los detenidos tras la declaración militar de un estado de emergencia se encuentran líderes políticos pero también defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

"Hay preocupantes denuncias de ataques y amenazas a periodistas, restricciones de internet y en las redes sociales, que reducirán el acceso a la información y la libertad de expresión en este momento tan crucial para el pueblo de Birmania", subrayó la alta comisionada.

