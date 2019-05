Birmania liberó a periodistas de Reuters encarcelados por investigar matanza del Ejército

Los dos periodistas birmanos de la agencia Reuters que pasaron año y medio en prisión por revelar una matanza contra la minoría musulmana rohinyá fueron liberados este martes (noche de lunes en Chile) tras recibir un perdón del presidente de su país.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron condenados a siete años de prisión el pasado septiembre tras ser declarados culpables de violar la ley de secretos oficiales mientras realizaban la investigación de la matanza, por la que posteriormente recibieron el premio Pulitzer.

El presidente de Birmania (o Myanmar), Win Myint, concedió el perdón a los dos reporteros semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara su último recurso de apelación y dejara la condena como definitiva.

Reuters confirmó la salida de prisión de sus dos periodistas, que se beneficiaron de una amnistía presidencial concedida a 6.520 presos y anunciada este martes en un comunicado de la Oficina del Presidente birmano.

"Estamos satisfechos de que Birmania haya liberado a nuestros valientes reporteros, Wa Lone y Kyaw Soe Oo. Desde su detención hace 511 días, ellos se han convertido en un símbolo sobre la importancia de la libertad de prensa en todo el mundo. Les damos la bienvenida en su regreso", dijo Stephen Adler, editor jefe de Reuters, en un comunicado.

Los reporteros birmanos abandonaron con una amplia sonrisa la penitenciaría de Insein, donde permanecieron encarcelados hasta hoy y donde a su salida les aguardaba una nube de periodistas.

La oficina de Naciones Unidas en Birmania calificó como "un paso adelante hacia la mejora de la libertad de prensa y un gesto de compromiso del Gobierno birmano hacia la transición a la democracia" la puesta en libertad de ambos.

"Ellos no debieron pasar por este calvario por hacer su trabajo", apuntó en Twitter la surcoreana Yanghee Lee, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania.

