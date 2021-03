Malasia se une a Indonesia y pide reunión de urgencia sobre la crisis birmana

El primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, llamó a una reunión de urgencia de los países del Sudeste Asiático, reclamada previamente por Indonesia, para abordar la crisis en Birmania desatada tras el golpe de Estado militar.

"Estoy horrorizado por el uso persistente de la violencia letal contra civiles desarmados que ha conllevado a un alto número de muertes y heridos, además de sufrimiento a lo largo de la nación. No hay justificación, el uso de munición real contra manifestantes pacíficos es inaceptable", dijo anoche Yassin en un comunicado.

Desde el sublevamiento militar del 1 de febrero, al menos 235 personas han perdido la vida -incluidas 10 este viernes- en la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas a lo largo de Birmania en rechazo a la toma del poder del Ejército, apunta la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

"Esta deplorable situación debe parar inmediatamente", reclamó el mandatario al insistir en la búsqueda de una "solución pacífica" mediante el "diálogo" y la "negociación" de todas las partes implicadas para evitar una "mayor escalada de tensión".

Yassin exigió a los militares la "liberación incondicional" de la depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde el levantamiento militar y a quien los militares acusan de una serie de delitos, entre ellos el de corrupción.

El dirigente malasio expresó su apoyo a la solicitud presentada el viernes por el presidente de Indonesia, Joko Widodo, de realizar una reunión de urgencia entre los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para tratar la crisis birmana.

"Malasia, como parte de ASEAN, no puede permitir ver a una nación hermana como Birmania ser desestabilizada por las manos de unos pocos que buscan promocionar sus propios intereses", dijo el primer ministro, sin especificar contra quien va dirigido el mensaje.

Min Aung Hlaing's terrorist groups burning down the public properties. Harming and destruction of people lives and the properties of the people shows how Min Aung Hlaing's terrorist junta is committing the state treason. They must be held accountable for these brutalities. pic.twitter.com/dRcTkQ4Uxw