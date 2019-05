Presidente de Filipinas besó a mujeres en escenario y dijo que era gay pero "se curó"

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, invitó a cuatro atractivas mujeres elegidas por él a subir al escenario y besarlo tras un discurso oficial, casi un año después del polémico beso en los labios a una filipina en Seúl que indignó al movimiento feminista de su país.

"Primero, no deberías estar casada. Segundo, no puedes ser menor de edad. Entonces, señora, ¿quiere un beso?", espetó Duterte a la audiencia de un acto con la comunidad filipina en Tokio, donde se encuentra de visita oficial desde el martes.

A continuación invitó a subir al estrado a cuatro mujeres que seleccionó entre el público, de rasgos similares: jóvenes, esbeltas, piel clara y pelo largo, según informó CNN Philippines.

Female audience members kiss President Rodrigo Duterte on the cheek after some taunting from both Duterte and the audience.



A similar incident happened in June 2018, where Duterte kissed an OFW on the lips. (1/2) pic.twitter.com/ozyfpdQV77