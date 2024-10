Hallan posibles restos de Andrew Irvine en el Everest tras 100 años desaparecido

Un equipo de escaladores y cineastas de National Geographic encontró lo que podrían ser los restos del alpinista Andrew "Sandy" Irvine, quien desapareció hace 100 años cuanto intentó convertirse en una de las primeras personas en escalar el Monte Everest.

De acuerdo con National Geographic, el equipo se topó con una bota de cuero con un calcetín bordado con "AC Irvine", presumiblemente para Andrew Comyn "Sandy" Irvine, en el glaciar central de Rongbuk, debajo de la cara norte del Everest.

El alpinista británico de 22 años desapareció junto a George Mallory el 8 de junio de 1924, a 244 metros por debajo de la cumbre del Everest, y hasta el momento se desconoce si alcanzaron a llegar a la cima antes de desaparecer.

Aunque el cuerpo de Mallory fue descubierto en 1999, ni el cuerpo de Irvine ni la cámara que llevaban habían sido encontrados.

Los miembros de la familia de Irvine proporcionaron voluntariamente muestras de ADN para confirmar que el pie que es efectivamente del alpinista.

"Levanté el calcetín y había una etiqueta roja que tenía cosida la palabra A.C. IRVINE. Estábamos todos literalmente corriendo en círculos y soltando palabrotas. Quiero decir, amigo... tiene una etiqueta", dijo emocionado el director Jimmy Chin que se encontraba en la expedición.

