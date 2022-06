Novio golpeó a su esposa en plena boda, lo grabaron y provocó indignación

Un hombre de Uzbekistán, que fue grabado en el momento en el que golpeó a su novia en el día de su boda, deberá enfrentar cargos por el ataque.

En el video que se viralizó rápidamente por redes sociales, se puede ver al sujeto golpear a su nueva esposa en la cabeza luego que ella le ganara en un juego que involucraba desenvolver dulces, ante lo cual la perturbada novia es retirada del escenario por otra mujer.

Según informa Daily Mail, la situación fue condenada por la hija del presidente uzbeko, Saida Mirziyoyeva, quien instó a los ciudadanos a denunciar los incidentes de violencia contra las mujeres: "No debemos permanecer en silencio sobre tales casos, no debemos pretender que son únicos. Por eso necesitamos una educación que abra horizontes y haga a las mujeres independientes y fuertes", comentó.

Ante ello, la policía localizó a la pareja, y el hombre deberá enfrentar 15 días de prisión y una multa -en caso de ser declarado culpable- tras ser acusado de "vandalismo".

En tanto, un comité de la cámara alta de la legislatura uzbeka aseguró que el joven "se disculpó con la novia y expresó su pesar por sus acciones" en una audiencia vecinal, por lo que "ese mismo día la pareja se reconcilió y ahora viven juntos" pese a su violento actuar.

In Uzbekistan, groom hit the bride right at the wedding in front if guests, relatives, families from both sides. Noone stopped him, noone to defend her.

Footage shows the couple participated in game, after which he hit her.

We need an @WomanTreaty urgently pic.twitter.com/rgjtc4qM2W