Una veintena de turistas varados en la nieve fallecieron en sus vehículos en Pakistán

Al menos 16 turistas fueron hallados muertos en sus vehículos a causa del intenso frío y varios más quedaron varados tras una nevada en una carretera que lleva hacia una popular zona de montaña, a unos 65 kilómetros de Islamabad, en Pakistán.

Más de 100.000 vehículos de turistas ingresaron ayer a la estación de montaña del poblado de Murree, "de los cuales más de 1.000 aún están varados y se espera que sean evacuados hoy por la noche", dijo el ministro del Interior pakistaní, Sheikh Rashid Ahmed, quien informó que "de 16 a 19 personas murieron en sus vehículos anoche", en algunos casos, familias enteras.

La operación de rescate continúa y, si el clima lo permite, se enviarán helicópteros al área para evacuar a las personas que aún permanecen atascadas a causa de la nevada, al tiempo que la policía y varios pelotones del ejército se encuentran trabajando en tierra, dijo el ministro.

El gobierno de la provincia de Punjab indicó que más de 23.000 vehículos varados fueron evacuados anoche del área. Esta cantidad de turistas que viajó a Murree ayer es superior al número de personas que acuden allí en años, "lo que creó una crisis", dijo Rashid.

Las autoridades han ordenado el cierre de la carretera que lleva al popular destino de montaña hasta mañana por la noche, y sólo se permitirá el ingreso de ayuda, mientras que el Ejército de Pakistán señaló que las tropas están ayudando a la administración civil a rescatar a los turistas, y que han enviado un equipo de ingenieros y maquinaria para despejar las vías de nieve.

De acuerdo con el departamento meteorológico nacional se registró cerca de un metro de nieve desde el 3 de enero hasta anoche en Murree, y temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.

#Murree Rescue & Relief Operation continues,#PakistanArmy engineers troops have opened Road Jhika Gali - Gharial



Army engineers troops are busy in opening Jhika Gali - Road Kuldana



Road Jhika Gali - kuldana likely to open shortly as only one KMS remains#Pakistan #ISPR

1/2 pic.twitter.com/eTQorC6bgg