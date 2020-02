Segundo crucero con sospechas de coronavirus: Cinco puertos le han negado desembarcar

Sumándose al caso del Diamond Princess, crucero con más de 60 personas contagiadas de coronavirus, un segundo barco de este tipo levantó las alarmas por sospechas de infecciones, pese a que ninguno de sus pasajeros está infectado y no está en cuarentena.

Se trata del Westerdam, crucero con cerca de 2.000 personas a bordo, al que este martes el ministro tailandés de Salud, Anutin Charnvirakul, le negó el desembarco ante el riesgo de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus.

"Ya he ordenado que no se permita el desembarco", indicó el ministro tailandés mediante Facebook.

El crucero, de la compañía naviera Holland America Line, anunció que atracaría este jueves en la ciudad costera de Laem Chabang, a unos 125 kilómetros al sureste de Bangkok. Previamente se le habían denegado los permisos en Japón, Taiwan, Filipinas y Guam.

"Estamos trabajando activamente en este asunto y comunicaremos cualquier nueva información cuando podamos. Sabemos que esto es confuso para nuestros clientes y sus familias y agradecemos mucho su paciencia", indicó Westerdam en su cuenta de Twitter.

We are aware of the reports regarding the status of Westerdam’s call to Laem Chabang (Bangkok), Thailand. We are actively working this matter & will provide an update when able. We know this is confusing for our guests and their families & we greatly appreciate their patience.