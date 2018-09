Los niños rescatados de la cueva de Tailandia viajarán a Argentina en octubre

Los 12 niños y su tutor rescatados tras quedar atrapados más de dos semanas en una cueva del norte de Tailandia viajarán a principios de octubre a Argentina, donde se celebrarán los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El grupo, miembros de la agrupación deportiva juvenil Jabalíes Salvajes, viajarán junto a sus familias tras ser invitados por el Comité Olímpico Internacional (COI) al evento deportivo que se celebrará en Buenos Aires del 6 al 18 del mes que viene.

"El COI invitó a los niños al evento para mostrarlos como ejemplo de buen deportista", dijo este lunes a Efe una portavoz del ministerio de Cultura, institución que se encarga de la gestión de todos los asuntos vinculados con los jóvenes.

Según la portavoz, además de asistir a la ceremonia inaugural de los juegos, los chicos disputarán un partido de fútbol amistoso con otros atletas y se alojarán en la villa olímpica.

Los 12 niños, de entre 11 y 16 años, y su tutor, de 26, se adentraron en la caverna el sábado 23 de junio después de un entrenamiento y fueron localizados nueve días más tarde a cuatro kilómetros de la entrada.

Todos ellos fueron rescatados en una complicada operación de salvamento a través de las galerías parcialmente inundadas de la cueva que se completó el 10 de julio.

Tras el rescate los chicos han sido objeto de obsequios y homenajes por parte del mundo del deporte, y del fútbol en particular, incluido el recuerdo que anoche les dedicó la FIFA durante la ceremonia de los premios 'The Best' celebrada en Londres.