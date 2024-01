El oficialista William Lai se impuso en presidenciales de Taiwán con 40,3% de los votos

El candidato del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), William Lai (Lai Ching-te), se impuso en las elecciones presidenciales de Taiwán con un 40,2% de los votos, según los últimos datos difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC).

Con un 96% de las mesas escrutadas, Lai supera ampliamente a los candidatos opositores del Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih (33,4%), y del Partido Popular de Taiwán (PPT), Ko Wen-je (26,3%), quienes comparecieron públicamente para reconocer su derrota.

Este resultado marca un triunfo sin precedentes en la historia democrática de Taiwán, que verá por primera vez que un mismo partido gobernará la isla durante tres mandatos consecutivos.

No obstante, todavía no está claro el resultado en el Yuan Legislativo (Parlamento), donde la tendencia actual sugiere que ninguno de los tres principales partidos obtendrá mayoría por sí mismo.

Today, #Taiwan has once again shown the world our people’s commitment to democracy. @bikhim & I are grateful for the trust placed in us. Looking forward, we remain committed to upholding peace in the Taiwan Strait and being a force of good in the international community. pic.twitter.com/9Xq18uRwxB