Bolivia: Oposición alerta que el Gobierno planea acusar fraude este domingo

La alianza Unidad, que impulsa la candidatura presidencial del empresario opositor Samuel Doria Medina, ha alertado de que el Gobierno de Luis Arce tiene "en marcha un plan" para acusarlos de "fraude electoral" en las elecciones generales de este domingo en Bolivia.

"Alertamos a la ciudadanía que está en marcha un plan digitado por el gobierno para acusarnos de fraude electoral. Este plan ya ha comenzado a ejecutarse, con videos creados por operadores oficialistas que muestran material electoral que, afirman, estarían manejando nuestros militantes", menciona un comunicado difundido en las redes sociales de alianza Unidad.

Doria Medina, un empresario de 66 años, se encuentra a la cabeza de las encuestas electorales para este domingo, muy cercano al también expresidente opositor Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002) de alianza Libre.

"Advertimos que el plan contempla otras medidas similares o peores, como plantado de material electoral en nuestras casas de campaña. Rechazamos esta intromisión inaceptable del Gobierno de Arce en el proceso electoral. Pedimos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que rechace con contundencia este intento oficialista de sabotear las elecciones del domingo", indica el comunicado del partido de Doria Medina.

Asimismo, la plataforma Bolivia Verifica publicó que en la red social TikTok circulan vídeos que muestran papeletas marcadas a favor del candidato Doria Medina.

Dicha plataforma de verificación aseguró que el contenido de redes es falso, porque el TSE tiene el material electoral bajo custodia, incluidas las boletas, y esto imposibilita que puedan ser adulteradas.

Por su parte el presidente Arce, que cambió el alto mando militar de las Fuerzas Armadas el pasado jueves, aseguró que entregará el poder al candidato que quede electo en los comicios.

"Que quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano", precisó Arce.

El mandatario Arce renunció a la reelección en medio de una fuerte crisis económica que afecta a Bolivia. El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) eligió al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo como candidato, sin embargo, las encuestas no lo colocan en una eventual segunda vuelta.

Los bolivianos elegirán este domingo a un presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, la escasez de combustible y la peor inflación en décadas, que ha aumentado el precio de artículos de la canasta básica.

Cruce de acusaciones y aclaraciones sobre el proceso

La misión de observación enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) a Bolivia para los comicios generales de este domingo expresó este sábado su rechazo a "cualquier acción" que busque "entorpecer" el desarrollo del proceso electoral.

En un mensaje difundido en las redes sociales del organismo, el jefe de la misión de la OEA, el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, instó a los bolivianos "a ejercer su derecho al voto consolidando así la democracia".

"Rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y el futuro de Bolivia", indicó.

Cristo agregó que el sufragio "es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte".

En un comunicado de prensa, la misión de la OEA también remarcó "la importancia de que los ciudadanos participen sin obstáculos" en las elecciones generales e instó "a todos los actores a actuar con responsabilidad y compromiso por el presente y el futuro de Bolivia".

Despliegue y cuestionamientos a la misión OEA

La delegación indicó que en los últimos días sostuvo reuniones con el presidente de Bolivia, Luis Arce, los integrantes del órgano electoral y el Tribunal Constitucional, con candidatos, partidos, movimientos políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Estos encuentros tuvieron como objetivo "de complementar su observación directa y tener una perspectiva completa del proceso electoral en curso".

La OEA desplegó observadores en las nueve regiones bolivianas y en cuatro ciudades en el exterior, en Argentina, Brasil, Chile y España.

El organismo mencionó que esta es la vigésima tercera misión electoral que despliega en Bolivia y que esta labor es posible "gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Chile, Colombia, España", Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.

El Gobierno de Luis Arce confirmó el viernes que catorce misiones de observación extranjeras y cinco nacionales acompañarán las elecciones del domingo, las más numerosas las de la OEA y de la Unión Europea (UE).

La presencia de la OEA en Bolivia fue cuestionada por el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien consideró que esa misión "viene a bendecir un proceso electoral diseñado a la medida de los intereses imperiales".

Morales ha acusado varias veces al organismo internacional de una supuesta complicidad en la crisis social y política de 2019 que derivó en su renuncia a la Presidencia.