Debacle absoluta del MAS en Bolivia: quedó reducido a un escaño en el Congreso

El Movimiento al Socialismo (MAS) puede quedar relegado a una mínima representación en el nuevo Parlamento boliviano con un solo diputado, según el conteo rápido de las elecciones generales que marcaron el fin de casi dos décadas de hegemonía oficialista tanto en el Gobierno como en el Legislativo.

En la última gestión legislativa, que se conformó tras los comicios de 2020, el MAS obtuvo 21 de los 36 senadores, por encima de los 11 alcanzados por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y de los 4 de la también alianza opositora Creemos, del suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Asimismo, desde 2020 el MAS dominó la Cámara de Diputados con la presencia de 75 asambleístas, casi el doble de los representantes de CC, que obtuvo 39 diputados, y por encima de los legisladores de Creemos que llegaron a 16.

Es decir que de los 96 asambleístas, entre diputados y senadores, que logró obtener el MAS en 2020, en estas elecciones solo alcanzó a tener un diputado que represente al partido oficialista en la Asamblea Legislativa.

Proyección de escaños en el Parlamento

Según la distribución de escaños con el conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, obtendrá 13 senadores; mientras que la alianza Libre, del expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, alcanzará 11 senadores.

La alianza Unidad, del empresario Samuel Doria Medina, tendrá 6 senadores y Autonomía para Bolivia-Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzará la representación de un senador.

Hay espacios para cinco escaños más pero corresponden a los opositores, por lo que la presencia del MAS en la Cámara Alta es nula.

En la Cámara de Diputados, el MAS proyecta tener un solo legislador, según los resultados preliminares, algo que es considerado como una derrota luego de haber comandado varias legislaturas con mayoría absoluta.

Resultados presidenciales y segunda vuelta

En las elecciones generales de este domingo, los bolivianos eligieron presidente, vicepresidente, 36 senadores (cuatro por cada uno de los nueve departamentos), 130 diputados (60 plurinominales y 63 uninominales), 7 representantes de circunscripciones especiales indígena originario campesinas y 9 delegados ante organismos parlamentarios supraestatales.

Según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre), Paz Pereira quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14% de votos válidos, tras computar el 95,41% de las actas,mientras que Quiroga recibió el 26,81% de los votos, por lo que se prevé una segunda vuelta entre ambos para el próximo 19 de octubre.