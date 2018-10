Carlos Mesa confirmó candidatura presidencial: "Evo Morales es parte del pasado"

El ex presidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) confirmó este sábado su decisión de ser candidato en las elecciones 2019 y enfrentar a Evo Morales, quien -aseguró- es "parte del pasado".

"Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos: he reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone la decisión de ser candidato a la Presidencia del Estado", dijo Mesa en un video publicado en su cuenta de YouTube.

"Éste es un tiempo de inflexión histórica, porque estamos en el comienzo en un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo tiene que tener un nuevo liderazgo (...) Hay un viejo tiempo que se está acabando, que está agotado, que ha cumplido su ciclo. El presidente (Evo) Morales ya no es parte del presente y mucho menos del futuro; es parte del pasado, es el pasado", aseguró Mesa, quien fue vocero de la demanda marítima boliviana en La Haya.

El ex mandatario aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas a Morales: "Desgraciadamente ha decido que el poder es más importante que el proyecto, desgraciadamente considera que tiene algún derecho adquirido para permanecer indefinidamente en el poder", subrayó, recordando la manera en que Evo bypasseó los resultados del plebiscito de 2016 que le impedía reelegirse.

Carlos Mesa será candidato por el Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI) -que el viernes se lo ofreció formalmente-, y cerró sus palabras señalando: "Creo que represento adecuadamente lo que el país necesita hoy día".

Sobre las relaciones con Chile

Hace dos días el ex vocero había publicado otro video con su reflexión tras la derrota de Bolivia en La Haya. Reconoció que se crearon "sobreexpectativas", pero que "valía la pena el riesgo", y dijo que ahora el país "debe pasar página".

"Hay que encarar de una manera nueva las relaciones bilaterales con Chile", y se requieren "nuevas personas para llevar adelante las iniciativas", argumentó entonces.