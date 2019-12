Evo Morales agradeció a los Fernández por garantizar su "refugio" en Argentina

El ex mandatario de Bolivia Evo Morales agradeció este lunes al presidente y la vicepresidenta de Argentina, Alberto y Cristina Fernández, por "garantizar" su "refugio político" en el país.

"Agradezco a los hermanos Alberto y Cristina, presidente y vicepresidenta de Argentina, por recibirme y garantizar refugio político. Expreso mi respeto, cariño y admiración por su compromiso con la Patria Grande, la verdad y los derechos políticos de los pueblos de América Latina", expresó el ex jefe de Estado en Twitter.

Morales llegó el pasado jueves a Buenos Aires procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior presionado por las Fuerzas Armadas.

Al pisar suelo argentino, inició los trámites para obtener el estatus de refugiado político, algo que el Gobierno de Fernández -que asumió el cargo hace menos de una semana- asegura le será concedido.

Aunque Morales ha mantenido un bajo perfil público en su estancia en Argentina, sí se le ha visto -según videos viralizados en redes- saludar a simpatizantes en un barrio de Buenos Aires y jugar al fútbol con, entre otros, el nuevo ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens.

Si bien el Gobierno argentino, que lo considera un "perseguido" político, asegura que el ex mandatario tendrá total libertad de movimiento en el tiempo que esté en el país, el canciller, Felipe Solá, afirmó que le pidieron no hacer declaraciones políticas, algo que, al menos en Twitter, Morales no está cumpliendo.

Morales jefe de campaña del MAS

Este domingo, el ex presidente informó en esa red social que se ha reunido en Argentina con integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para empezar a preparar la campaña de cara a las nuevas elecciones que se celebrarán en Bolivia.

Morales fue designado por su formación política como jefe de campaña de las elecciones que ha convocado el Ejecutivo interino boliviano de Jeanine Áñez, aún sin fecha definida.

"La golpista Áñez, tal como en las dictaduras manda y anuncia orden de aprehensión contra mi persona, por terrorismo y sedición. Cuando los que cometieron sedición, terrorismo y genocidio fueron ella, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa, masacrando, asesinando y secuestrando a mis hermanas y hermanos", afirmó ayer el político.

Solá especificó el jueves que la Comisión Nacional para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, es la que debe determinar si acepta dar el estatus de refugiado, aunque el ministro adelantó que será aceptado y que "desde el momento que se pide", quedarán liberados de "cualquier posibilidad de extradición".