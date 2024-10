Evo Morales aparece tras denuncia por violación y acusa cuatro procesos en su contra

El exmandatario boliviano enfrenta una investigación acusado de "violar a una menor de 15 años" y crear una red de jóvenes para tener a su disposición durante su presidencia.

"Jeanine Áñez usando el Ministerio de Justicia ya me procesó, ya me investigó y se demostró que no había nada", recalcó el exjefe de Estado.