Evo Morales encara a Donald Trump en la ONU: "A Estados Unidos no le interesa la democracia"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, enfatizó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU que a Estados Unidos "no le interesa la democracia", frase expuesta a escasos centímetros del mandatario de ese país, Donald Trump.

Bolivia, miembro no permanente del Consejo, ocupará por segunda vez la presidencia de la organización desde el 1 de octubre.

Bajo ese escenario, el propio Trump concedió la palabra a Evo Morales quien emplazó a todos los países a suscribir y poner en efecto inmediato los acuerdos para lograr el desarme nuclear, remarcando que "esa es la mejor manera de evitar la catastrófica posibilidad del uso de este tipo de armas. Es un imperativo ético y una deuda con las futuras generaciones".

Morales prosiguió y criticó que Estados Unidos mantenga su "afán del control geopolítico y apropiación de los recursos naturales".

El mandatario boliviano añadió como ejemplo a Irán remarcando que la Casa Blanca "ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo, que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa angloestadounidense, después por varias décadas apoyaron un gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo beneficien a empresas transnacionales".

También aludió a Irak recorando la "ilegal invasión" al país, "basado en una mentira de que poseía armas de destrucción masiva", dejando a su paso más de un millón de muertos.

Evo Morales agregó también el derrocamiento del Gobierno de Libia "con la excusa de razones humanitarias" lo que ha dejado hasta una crisis humanitaria en el norte de África.

Como tercera agresión, Morales apuntó a la "guerra civil en Siria que en los últimos ocho años ha provocado más de medio millón de muertos" la que, a su juicio, es "producto directo de la injerencia y el financiamiento de grupos armados y organizaciones terroristas enfrentados al gobierno sirio".

"Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambio de régimen, lo hace acompañado de una campaña de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia, la libertad, la democracia, los derechos humanos o por razones humanitarias", refrendó.

Y añadió: "A Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera no había financiado golpes de Estado y financiaría a dictadores, como lo hace contra Venezuela. No le interesa los derechos humanos, ni la justicia".