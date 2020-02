Evo Morales tras rechazo a su candidatura: "El Tribunal Electoral se somete a la dictadura"

El ex presidente boliviano Evo Morales afirmó este viernes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia "se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas", tras conocerse ayer la decisión del organismo de inhabilitar su candidatura a senador para los comicios del 3 de mayo.

"Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral obedece a esta clase de instrucciones que vienen del palacio, del Gobierno de facto (...) Se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas", dijo Morales durante una rueda de prensa en Buenos Aires, acompañado por sus abogados Gustavo Ferreyra y Luis Zaffaroni.

El ex mandatario afirmó que "esta inhabilitación es un atentado a la democracia", y dijo que el Gobierno interino de Jeanine Áñez tiene "miedo a la democracia".

"Aprobaron una ley ilegal e inconstitucional, porque hay una sentencia constitucional que me habilita como candidato a presidente. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional", agregó Morales, que también apuntó contra Estados Unidos, a quien acusó de querer "no solo proscribir al MAS (Movimiento al Socialismo), sino eliminar a este movimiento indígena".

"Reúne todas las condiciones"

El abogado Gustavo Ferreyra afirmó que Morales "reúne todas las condiciones" para ser candidato a senador, y adelantó que recurrirán a la Justicia internacional, comenzando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que enviarían su reclamo este mismo viernes.

"No hay una sola fuente que nutra las aspiraciones políticas de Evo Morales, sino que hay dos: el derecho internacional de los derechos humanos y la propia Constitución boliviana", afirmó.

La decisión del TSE se basa en el entendimiento de que Morales no cumple con el requisito de residir en el país al menos durante los dos años anteriores a la postulación, algo que, para su equipo legal, responde a un motivo "de fuerza mayor".

"Evo Morales debió salir de Bolivia porque iba a ser asesinado, no hay otra razón", dijo Ferreyra.

En este aspecto coincidió Luis Zaffaroni, quien aseguró que se produjo una "discriminación en la forma de tratar los distintos supuestos" que estaba evaluando el organismo electoral.

"Candidatos que tienen la misma situación que Evo Morales son habilitados. y se compara la situación de Evo con la de un ciudadano boliviano que se pasó 10 años afuera. Evo no está afuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una fuerza de necesidad, de fuerza mayor", valoró.

"Ha comenzado el fraude"

El abogado Zaffaroni afirmó que, con esta decisión, "ha comenzado el fraude electoral" en Bolivia, que se está produciendo "por vía de la proscripción".

Además, dijo que la fecha de esta decisión no fue casual: "Se resuelve esta inhabilitación anoche, no creemos que la fecha sea ingenua... Hoy comienza el carnaval en Bolivia, se ha aprovechado una semana en que no hay noticias ni hay posibilidad de movilización ninguna", aseguró.

Zaffaroni lanzó también sus sospechas de que se produzca una "proscripción de la fuerza política por goteo", que podría seguir con el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, a quien ayer validó el TSE.

"Las elecciones van a ser el 3 de mayo, pero hasta el 18 de abril puede haber impugnaciones presentadas por cualquier persona que pueden ser resueltas por el TSE, y por ende no están firmes ni seguras las candidaturas de quienes ha habilitado. El propio candidato a presidente podría ser inhabilitado", apeló.

INHABILITADO POR NO RESIDIR EN BOLIVIA

El motivo para rechazar la candidatura a senador por el Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones del 3 de mayo es que Evo Morales no reside de forma permanente en Bolivia.

Las leyes marcan que tiene que haber vivido desde al menos dos años antes en la circunscripción por la que se presenta, en su caso la región de Cochabamba.

El tribunal electoral no consideró una "verdad material" que Morales desarrolle su "proyecto de vida" en el distrito por el que figura en el padrón electoral, explicó ante los medios en La Paz el presidente de este órgano, Salvador Romero.

El expresidente siempre votaba en esa región, en la que inició su carrera política como diputado en 1997, pero desde noviembre del año pasado está fuera.

El 10 de ese mes anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de mandos policiales y militares, entre otras, y al día siguiente salió hacia México.

Luego viajó en diciembre a Argentina, donde permanece tras pedir refugio y desde donde ejerce de jefe de campaña electoral del MAS.

Decisiones como esta "asignan victorias y derrotas, (...) reacciones y sentimientos contrastados", aseveró Romero, quien defendió la "imparcialidad y equidistancia política, sin sesgos a favor o en contra de ninguna fuerza o candidatura", por parte del órgano que preside, al que "no perturban el ánimo" las voces en el "ámbito político y social". EFE