Morales: Arce deja el gobierno como el "peor" presidente en la historia de Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este viernes que Luis Arce deja la Presidencia de Bolivia como el "peor" presidente de la historia del país y golpeado principalmente por casos de "corrupción" en su familia, además de la destrucción del movimiento popular y de la economía.

"Se va (Arce) como el peor presidente de la historia de Bolivia y del continente", afirmó Morales (2006-2019) en su cuenta de X.

"Él (Arce) se desestabilizó y se bloqueó con su escandalosa corrupción familiar, desaparición del dólar y los combustibles, el incremento de precios, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el nepotismo, sus pactos para el retorno de la derecha, la liberación de golpistas y el aniquilamiento del original MAS-IPSP", señaló Morales en su mensaje.

La respuesta de Arce y denuncias de corrupción

Más temprano, Arce emitió un mensaje afirmando que "las acciones de Evo Morales tuvieron terribles consecuencias" en la unidad del movimiento popular y "en la paz social y la economía del pueblo boliviano" como producto de la "angurria (codicia) de poder" del exmandatario que buscó ser nuevamente candidato.

Arce se consideró blanco de "ataques" y se defenderá "desde el llano" para la Justicia. para que la verdad salga a la luz a través de la Justicia.

La gestión de Arce estuvo afectada por denuncias de corrupción y polémicas que involucraron a sus hijos, quienes accedieron a créditos millonarios, además de que uno fue acusado de presuntamente ser intermediario en negociaciones sobre proyectos de litio.

Crisis en el MAS: Expulsiones y liderazgo

En la víspera, Grover García anunció la expulsión de Arce del MAS por desvío de aportes públicos, debido a que supuestamente su Administración desvió los aportes de los funcionarios públicos sin que éstos lleguen a las cuentas de la organización.

Al respecto, Morales dijo que Arce "se robó la sigla" y "dinero en efectivo" del MAS de los aportes de los militantes y funcionarios públicos y que durante estos años "de nada le sirvió nombrar dirigentes a dedo", "intentar" matarlo o "llenarlo de juicios "sin pruebas".

A finales del año pasado, la Justicia y el ente electoral reconocieron a Grover García como nuevo líder del MAS, lo que acabó con casi treinta años de Morales al frente de dicho partido político.

Posteriormente, Morales renunció al oficialismo e intentó crear Evo Pueblo, sin personería jurídica, por lo que no puedo inscribir su postulación presidencial.

"Morales remarcó: "Dejé su gobierno porque detecté que estaba gobernando por la plata y no por la patria; porque traicionó al pueblo, porque fue títere del imperialismo y la derecha local. Montó una organización criminal-jurídica para difamar, acusar, perseguir y encarcelar a sus compañeros", remarcó Morales.

Controversias legales de Evo Morales

En octubre pasado, la Fiscalía de Tarija acusó a Morales por presunto caso de trata agravada de personas, a raíz de la supuesta relación que sostuvo con una menor de edad con la que habría tenido un hijo, mientras era Presidente de Bolivia en 2016.

Morales afirmó que el proceso fue impulsado por Arce para impedir su candidatura, además reiteró varias veces que "no hay víctima" y que se trata de un proceso "montado".

El fin de una era y la transición

El distanciamiento entre Arce y Morales comenzó en 2021 por pugnas de gobierno y MAS, a quien el mandatario saliente consideró su "principal opositor", por pugnas relacionadas con las decisiones de Gobierno, el control del MAS y la candidatura presidencial.

Este sábado, finalizarán casi veinte años del izquierdista MAS en el poder con Rodrigo Paz, con la investidura del centrista Rodrigo Paz, en medio de una situación económica adversa por la falta de dólares, la inflación y la escasez de combustibles.