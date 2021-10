Jeanine Áñez denunció ser "víctima de violencia y tortura psicológica" en la cárcel

La ex presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció que recibe hostigamiento dentro del penal donde cumple su detención preventiva por la investigación del caso denominado "golpe de Estado" y que padece de anorexia nerviosa.

En una audiencia telemática de cesación de detención preventiva, Áñez leyó su declaración explicando previamente que su "memoria" le está fallando y que es "víctima de violencia y tortura psicológica".

Así, expresó que un grupo de mujeres en el penal de Miraflores, donde está detenida de forma preventiva desde hace más de seis meses, le gritan e insultan, llegando incluso a ingresar al penal "carteles denigrantes".

"Me resulta peligroso bajar a tomar sol al pasillo del penal, cosa que no he hecho desde hace más de un mes; Naturalmente estas vulneraciones a mis derechos se cometen ante la mirada insensible de las autoridades del penal", señaló.

"Ayer he sido valorada por mi nutricionista con un diagnóstico de anorexia nerviosa, diagnóstico que sin duda agrava mi cuadro de desnutrición", manifestó, acusando que también le están suministrando medicamentos "dudosos de efectividad" y que en varias ocasiones le provocaron mucho sueño y hasta alucinaciones.

También sostuvo que tiene restringida la visita de sus abogados, que no pudo tener una entrevista directa con su psiquiatra y que ya cumplió su detención preventiva de seis meses. "Asumo que el Gobierno lo único que busca y lo va a lograr es mi muerte a corto plazo", subrayó la exmandataria.

Justicia amplió la detención preventiva de Áñez

Áñez sufrió una "leve descompensación" en medio de la audiencia, por lo que se determinó reanudarla este sábado, según informó a los medios una de sus abogadas, Norka Cuéllar, quien acusó que "no podemos como defensa verificar el real estado de la ex presidenta".

En tanto, Carolina Ribera, hija de la ex presidenta transitoria, denunció que en la audiencia el abogado de la Procuraduría General del Estado indicó que su madre es "teatrera", a lo que ella respondió exigiendo respeto del jurista: "Ella nunca ha sido teatrera y si le pasan estas descompensaciones es porque realmente lleva un estado de crisis muy grave", sostuvo.



El boliviano Armando Zeballos dispuso este sábado ampliar por otros cinco meses la prisión preventiva de Áñez dentro de uno de los procesos iniciados en su contra por la crisis del año 2019, una resolución que según Ribera fue emitida "sin evidencias", "sin pruebas" y sin "ningún tipo de criterio jurídico".

Ribera también denunció que al visitar a su madre en prisión la encontró "en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición", y aseguró que "si muere Jeanine Añez, hago responsable al gobierno y la Justicia".