Organizaciones se movilizan en el centro de Bolivia para pedir censo en 2023

Organizaciones ciudadanas lideradas por el Comité Cívico de Cochabamba marcharon este jueves en esa ciudad en el centro de Bolivia para pedir que el censo de población y vivienda se realice en 2023 para garantizar el desarrollo de todas las regiones.

Sectores como las juntas de vecinos, comerciantes, vendedores de mercados populares y ferias callejeras, representantes de la universidad estatal de Cochabamba y colegios de profesionales se movilizaron con banderas de esa región, tricolores bolivianas y otras enseñas blancas con la consigna "Bolivia por el censo ya 2023".

La movilización se dirigió hasta la plaza 14 de Septiembre, la principal de la ciudad, donde hubo un mitin en el que el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, sostuvo que se reclama al Gobierno "que pueda llevar a cabo un censo oportuno para poder garantizar el desarrollo de Cochabamba y del país".

Rivera afirmó que una consulta oportuna permitirá también "garantizar" que haya "una elección transparente" en 2025 y tener una buena planificación regional y municipal.

El líder ciudadano también cuestionó las amenazas de sectores oficialistas de hacer cercos y bloqueos a las ciudades en respaldo al Gobierno de Arce ante las protestas por el censo.

"Pedimos al Gobierno que no intente apagar el fuego con gasolina, no estamos de acuerdo con ningún cerco en ningún lado. El cerco es criminal, ya nos ha dado experiencia de que lo único que hace es enfrentarnos entre bolivianos", manifestó.

La senadora Andrea Barrientos, de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana, dijo a los medios que el Ejecutivo nacional "tenía la obligación de realizar el censo este año", pero "lo está pateando porque no le conviene, porque necesita un padrón inflado" para 2025 y "porque no quiere redistribuir recursos, no nos quiere dar escaños".

A su juicio, "falta la voluntad política" para que la consulta se efectúe en 2023 como lo reclaman diversos sectores.

MARCHAS EN SANTA CRUZ, LA PAZ Y TARIJA

Las protestas por la realización del censo en 2023 y no en 2024, como lo dispuso el Gobierno de Luis Arce, se centran en la región oriental de Santa Cruz, pero también ha habido manifestaciones en La Paz y Tarija, en medio de enfrentamientos con sectores oficialistas que dicen defender al Ejecutivo de supuestos intentos de desestabilización.

Santa Cruz cumple en esta jornada seis días de una huelga ciudadana indefinida exigiendo que el censo se desarrolle en 2023 y sus resultados se apliquen en 2025, cuando se prevé que se realicen las elecciones presidenciales.

De los datos de esta encuesta nacional depende una nueva asignación de recursos económicos para regiones y municipios y de las cuotas de representación en el Parlamento.

El censo debía realizarse en noviembre próximo, pero el Gobierno lo pospuso para 2024 argumentando problemas técnicos.

El presidente Arce convocó a autoridades subnacionales y a otros sectores a un "encuentro plurinacional" este viernes en Cochabamba para dialogar sobre el censo.