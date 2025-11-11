Obispos de Bolivia piden dar tiempo a Paz para atender un país "destrozado"

Los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidieron este martes a la población que dé tiempo al gobierno de Rodrigo Paz para atender un país "destrozado", después de concluir la CXVII asamblea en Cochabamba.

Los obispos felicitaron al nuevo Ejecutivo y le desearon "el mejor de los éxitos en su servicio para el bien común de los bolivianos".

El secretario general de la CEB, Giovani Arana, leyó un comunicado en el que la institución católica señala que "reconstruir la democracia no es tarea fácil, tampoco responsabilidad de unos cuantos", sino que "requiere asumir actitudes de reconciliación y participación, además del compromiso de todos con generosidad y valentía, honestidad y transparencia para generar espacios de diálogo, consenso fraternal y respeto".

"Ese desafío de cambios estructurales es urgente, pero tenemos que ser conscientes que no hay soluciones inmediatas; por eso, en actitud de confianza, demos tiempo a este proceso. El país está destrozado y no podemos ser indiferentes a colaborar y esforzarnos de distintas maneras para caminar hacia una estabilidad socioeconómica, institucional y cultural", manifestó Arana.

Aludiendo a la falta de dólares y el desabastecimiento de combustible que azotan a Bolivia desde 2023, Arana aseguró: "Es posible salir de esta crisis, pero los primeros en comprometernos debemos ser nosotros mismos caminando juntos. Es posible avanzar, esa es nuestra esperanza hacia la luz de la Navidad".

Por su parte, ante el anuncio del presidente Paz de levantar de forma gradual la subvención de combustible, el presidente de la CEB, Aurelio Pesoa, dijo que esas decisiones se deben tomar de forma "reflexiva" para que al final "no sufra el pueblo que trabaja día a día".

"Estamos de acuerdo en que se deben tomar algunas decisiones, (pero) creemos que se deben hacer con toda serenidad y viendo el bien de todos los bolivianos", dijo Pesoa.

Paz juró como presidente de Bolivia el sábado y en el acto de investidura se volvió a ver de forma pública una biblia y un crucifijo de la Iglesia católica, algo que no ocurrió en los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Además, la Constitución Política del Estado señala al país como un Estado laico.

Al respecto, Pesoa aclaró que tanto la biblia como el crucifijo "no salieron del Palacio de Gobierno (...) no es que hayan vuelto, sino es que siempre estuvieron ahí".

"Las personas o muchos de nuestros padres de la patria (de la anterior gestión) son católicos y llevaban colgado el crucifijo. Ahora de que ello no se haya manifestado como en la posesión del presidente es otro discurso", añadió el obispo.