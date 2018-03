Evo Morales: Algunos periodistas chilenos son "activistas" que actúan agresivos

El presidente boliviano, Evo Morales, calificó de "activistas" a una parte de los periodistas chilenos que cubren de una forma "muy agresiva" la demanda marítima de Bolivia ante Chile.

Evo Morales se refirió en una comparecencia ante los medios a "un grupo" de periodistas de Chile, sin especificar cuáles, que informan de la demanda presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para exigir a su vecino que negocie una salida al mar.

"He estado en casi todo el mundo, en los cinco continentes", comentó, pero "nunca he visto una parte de la prensa chilena muy agresiva, ofensiva, hasta nerviosa, no entiendo".

"No son periodistas, son activistas, a esa conclusión llego", confesó en su comparecencia en el aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a su regreso de La Haya (Países Bajos).

Morales recalcó que aludía a "un grupo de periodistas, no son todos, felizmente", que a su entender defienden "a su elite", a "las oligarquías" de Chile.

El gobierno boliviano denuncia desde hace días que prensa chilena que cubre este proceso, desplazada tanto a La Paz como a La Haya, acosa al presidente Morales, a miembros de su gabinete y de la delegación boliviana ante esta corte de Naciones Unidas.

Los ofrecimientos de Chile, constituyen elementos jurídicos, si ahora pasan a una cuestión política, nos damos cuenta que no tienen argumentos. La oligarquía chilena, apoyó golpe de Estado en contra de Andrés de Santa Cruz, ese es otro pasaje de la historia entre Chile y Bolivia. pic.twitter.com/XslKxtDrm8 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 27 de marzo de 2018

Evo Morales llegó a Bolivia tras haber asistido en La Haya a la exposición de alegatos orales de su país ante este tribunal, en el marco del proceso iniciado contra Chile en demanda de un acceso soberano al océano Pacífico.

Ataques políticos

Ante los medios el mandatario también se dio tiempo para responder a las últimas críticas del canciller Roberto Ampuero, que atribuyó al "nerviosismo", y a las que dio una abierta intencionalidad política que dijo lamentar "mucho".

"(Los chilenos) ya no asumen su responsabilidad de defender legalmente (su postura) ante el mundo, ante la Corte, y nos atacan políticamente... Yo saludo al hermano chileno, canciller Ampuero. Si ésa es su posición puedo declarar con gusto que sea mi jefe de campaña", ironizó.

"Aquí estamos con temas jurídico-históricos y de golpe (viene) un ataque político", alegó.

Bolivia ha demostrado ante la CIJ y el mundo, que su pedido de negociación de buena fe, de manera pronta y efectiva con Chile, para recuperar salida al #MarParaBolivia, se apoya en la verdad, el derecho e historia. Chile no puede insistir en su afán de obstrucción de la justicia. pic.twitter.com/H0pTsUCvAU — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 27 de marzo de 2018

Chile cerrará mañana la fase de exposición de alegatos, una de las últimas etapas en de la demanda presentada en 2013 por el Gobierno boliviano.

En La Haya quedan ahora sólo dos ex presidentes bolivianos: Jorge Quiroga y Guido Vildoso; pues Carlos Mesa -vocero de la demanda- está a punto de ser abuelo y anticipó su regreso a La Paz.