Elizalde: Los que aplauden el triunfo de Bolsonaro dan cuenta de falta de convicciones democráticas

El contundente triunfo del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta presidencial en Brasil y que por ende concita el favoritismo de cara a la segunda vuelta del próximo 28 de octubre -cuando se medirá con el candidato del PT Fernando Haddad-, no dejó indiferentes a los políticos chilenos.

Para José Antonio Kast, ex diputado y presidente del movimiento Acción Republicana, este resultado es "el triunfo de la libertad y la derrota de la izquierda que dejó el país en ruinas".

Cabe recordar que Kast había apoyado al candidato desde su proclamación.

Nunca en la historia de Brasil, un candidato había superado los 48 millones de votos en primera vuelta. Es el triunfo de la libertad y la derrota de la izquierda que dejó el país en ruinas. Felicitaciones @jairbolsonaro llegó la hora de que #DespierteBrasil — José Antonio Kast (@joseantoniokast) 8 de octubre de 2018

También se sumó el senador RN Manuel José Ossandón, quien planteó en su cuenta de Twitter que fue una "buena noticia" que "el candidato por la seguridad y los valores Jair Bolsonaro arrasó y la ex presidenta e ícono de la corrupción no fue electa senadora".

El candidato por la seguridad y los valores @jairbolsonaro arrasó y la ex presidenta e icono de la corrupción @dilmabr no fue electa senadora.

Los brasileños se cansaron, despertaron y hoy salieron en masa a decir no más izquierda. #BrasilDecide pic.twitter.com/3Pajw9vwyX — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 8 de octubre de 2018

No obstante, analistas y figuras políticas ven con preocupación la eventual llegada del ultraderechista al gobierno brasileño considerando la gravedad de algunas de sus frases como su apoyo a la tortura, el rechazo a la diversidad sexual, e incluso el desprecio a las mujeres.

Gazmuri acusa "oportunismo" en sectores de derecha

El ex embajador de Chile en Brasil y académico de la Universidad de Talca, Jaime Gazmuri, comentó que "aquí hay mucha ignorancia y puede haber algo de oportunismo de parte de algunos sectores de derecha".

"Me sale más coherente lo de Kast, porque Kast antes que se supiera el resultado se declaró partidario, admirador de Bolsonaro y efectivamente entre los dos hay alguna similitud política, pero nunca lo he escuchado a Kast decir las barbaridades que dice Bolsonaro, no hay un conocimiento de cual es la trayectoria real de esta figura política", agregó.

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos se reunieron este lunes en La Moneda donde comentaron los resultados de la primera vuelta presidencial en Brasil.

El presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, dijo que la opción de Bolsonaro es preferible a un nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

"Para mi es bastante más positiva la posibilidad de un gobierno de Bolsonaro que del Partido de los Trabajadores, porque hicieron muy mal gobierno los del PT, ya tuvieron su oportunidad, hicieron un pésimo gobierno, aparte de la corrupción galopante", dijo Desbordes.

Para el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, ambos son extremismos.

"Desde Evópoli tenemos confianza en que serán los ciudadanos brasileños los que van a elegir lo mejor para su país, pero consideramos que esta elección ha caído en extremismos polarizantes y esperamos que eso no ocurra en Chile", sostuvo.

Entre los partidos de la ex Nueva Mayoría, que este lunes conformaron un nuevo bloque que solo incluye al PS, al PR y al PPD, "Convergencia Progresista", se refirieron al 46 por ciento que logró el ultraderechista en Brasil.

Elizalde: Faltan convicciones democráticas

El ex canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que lo ocurrido en Brasil es una buena lección para Chile y también se refirió a este tema el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde.

"El candidato que obtuvo la primera mayoría en la elección de Brasil expresa un discurso de odio, cuando hay dirigentes chilenos que aplauden con estusismo el resultado electoral brasileño, eso da cuenta de su falta de conviciones democráticas y de su espíritu profundamente intolerante", sostuvo el parlamentario socialista.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, precisó que reaccionaron los mercados, pero que Chile mantendrá buenas relaciones con Brasil y que la decisión finalmente está en manos de sus ciudadanos.