Tras primera vuelta: Bolsonaro promete privatizaciones y reducción del Estado

El ultraderechista Jair Bolsonaro, el candidato más votado en las elecciones del domingo en Brasil y que tendrá que dirimir la Presidencia en una segunda vuelta, anunció hoy su intención de privatizar varias empresas estatales y de reducir el tamaño del Estado en caso de ser elegido.

"Reducir el número de ministerios; extinguir y privatizar estatales. La política al servicio del brasileño", afirmó el diputado en un mensaje que publicó este lunes en su cuenta en Twitter tras haber vencido la primera vuelta de las presidenciales con el 46,03 por ciento de los votos válidos.

Bolsonaro, que se ha convertido en el preferido de los mercados -que hoy reaccionaron con expresivas apreciaciones al resultado electoral-, reforzó de esa forma su perfil liberal en la economía en las redes sociales, que se han convertido en su principal instrumento de campaña electoral desde que fue acuchillado el 6 de septiembre, por lo que estuvo casi un mes hospitalizado.

Reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar estatais, combater fraudes no Bolsa-Família para que quem precise possa ter este amparo humanitário ampliado, descentralização do poder dando mais força econômica aos estados e municípios. A política a serviço do Brasileiro!