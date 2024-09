Abren investigación contra ministro brasileño tras denuncias de acoso sexual

La Policía Federal de Brasil anunció este viernes que abrirá una investigación sobre las denuncias de acoso sexual recibidas por la organización Me Too contra el ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida.

El director general de la Policía, Andrei Rodrigues, afirmó en entrevista con el canal Globonews que abrirán la indagatoria por "iniciativa propia" este viernes y que las personas involucradas en el caso serán probablemente entrevistadas la semana que viene.

Según medios locales, entre las supuestas víctimas está la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, quien no confirmó las acusaciones, aunque la primera dama de Brasil, Rosângela da Silva, publicó en redes sociales una imagen de apoyo.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció en la noche del jueves la "gravedad" de las acusaciones y anunció que la Comisión de Ética de la Presidencia de la República había abierto una investigación sobre el caso.

Almeida también fue llamado por el Contralor General de la Unión, Vinícius Carvalho, y el Abogado General de la Unión, Jorge Messias, para brindar aclaraciones, según informó el Gobierno en un comunicado.

Las denuncias, reportadas primero por el portal Metrópoles, fueron recibidas por la organización Me Too, que no especificó la identidad o la cantidad de denunciantes ni el tipo de asedio porque, según dijo a EFE la ONG, se trata de informaciones "sigilosas".

Ministro rechaza las denuncias

Tras ser acusado, Almeida rechazó las denuncias presentadas en su contra y las tachó de "mentiras".

El aludido secretario de Estado afirmó -en un video publicado en redes sociales- que "cualquier denuncia debe ser investigada con todo el rigor de la ley", pero que éstas deben tener "materialidad".

El ministro consideró que las acusaciones no están sustentadas en pruebas y pidió a la Fiscalía General de la República, al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General que hagan una "investigación cuidadosa del caso".

Al mismo tiempo, Almeida, que es afrodescendiente, manifestó ser víctima de una "campaña" para dañar su imagen como hombre negro en un puesto de responsabilidad por parte de adversarios que quieren "borrar" su "sacrificio" con la causa de los derechos humanos.

Además, el ministro y profesor de Derecho afirmó que "las distorsiones de la realidad serán descubiertas y recibirán la debida responsabilización" y agregó que él continuará luchando por la "verdadera emancipación" de las mujeres.

"Nadie acusado de acoso" estará en el Gobierno

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que "nadie que esté acusado de acoso" estará en su Gobierno, aludiendo a las acusaciones contra Almeida.

"Estamos en una dura lucha frente a la violencia contra la mujer" y "el acoso no puede coexistir con democracia y derechos humanos", dijo Lula en una entrevista con Radio Difusora sobre el caso de Almeida.

Lula, quien se encuentra en el estado de Goiás, explicó que regresará a Brasilia para analizar el caso con algunos miembros del Gobierno, y que tiene previsto reunirse este mismo viernes con Franco y con el propio Almeida, antes de decidir el futuro del ministro.

El líder progresista sostuvo que "es preciso que se permita el derecho a la defensa" y se respete "la presunción de inocencia", pero subrayó que "no es posible la continuidad en un Gobierno que defiende a las mujeres" de "alguien que practica acoso".

Explicó que, desde este mismo jueves, cuando se conocieron las denuncias, determinó que sean investigadas por la Policía Federal, la Fiscalía General y diversas instancias del Gobierno.

Aclaración de la fotografía de su esposa

Lula también comentó una intrigante foto publicada en redes sociales por su esposa Rosângela "Janja" da Silva, quien aparece en la imagen, sin ninguna leyenda, abrazando a la ministra Franco y besando su frente.

"El motivo de esa foto es una demostración inequívoca de que las mujeres están con las mujeres, porque no hay una sola mujer que sea favorable a una denuncia de acoso", declaró.