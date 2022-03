Bolsonaro dice que Brasil es neutral en la guerra porque no puede resolverla

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bastante cuestionado por no tomar una posición de condena o defensa de la invasión rusa en Ucrania, afirmó este jueves que su país mantendrá una posición de "equilibrio" por no tener "capacidad" de resolver la guerra.

"Muchos me cuestionan por no tener una posición más firme. Pero Brasil continúa en posición de equilibrio. Tenemos negocios con los dos países. No tenemos capacidad de resolver ese asunto", declaró Bolsonaro en su programa semanal en vivo a través de las redes sociales.

"El equilibrio es la posición más sensata por parte del Gobierno federal", aseveró el mandatario brasileño, quien reiteró: "Haremos todo por la paz. La guerra no va a producir efectos benéficos para los dos países y mucho menos para el mundo".

Según el líder de la ultraderecha brasileña, "con cualquier conflicto las consecuencias están ahí, como el precio del petróleo que se disparó afuera (de Brasil)".

"Tenemos que tener mucha responsabilidad en esos asuntos, pues no podemos buscar la solución para un problema que pasa mucho más allá por los protagonistas que por nosotros y puede traernos un problema mayor a nuestro suelo patrio", apuntó.

Mencionó también que su Gobierno ya emitió una resolución "semejante a aquella firmada al final del año pasado con el asunto de los afganos" para conceder, por parte de Brasil , visas humanitarias a los refugiados ucranianos.

En su intervención en vivo, Bolsonaro no citó la entrevista telefónica que sostuvo este jueves con el primer ministro británico, Boris Johnson, y que fue informada por el Gobierno del Reino Unido.

Al contrario, Bolsonaro acusó la prensa brasileña de "mentir" el último domingo cuando supuestamente el gobernante habría dicho durante una rueda de prensa en el balneario paulista de Guarujá que habló ese día durante "dos horas por teléfono" con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Es no es verdad y perjudica. Está claro que en mi entrevista no se tiene la palabra 'teléfono' y no fue por dos horas", aseveró.