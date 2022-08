Bolsonaro se burló del uso del lenguaje inclusivo en Argentina: "Ahora hay desabastecimiente, pobreze y desemplee"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en plena campaña para las elecciones de octubre próximo, criticó y se burló en las redes sociales del uso que organismos del gobierno argentino hacen del llamado lenguaje inclusivo.

"Lamento la oficialización del uso del 'lenguaje neutral" en Argentina. ¿En qué eso ayuda al pueblo? El único cambio es que ahora hay 'desabastecimiente', 'pobreze' y "desemplee'", escribió el líder de la ultraderecha brasileña en sus redes sociales, con una alusión directa a las dificultades económicas del país vecino.

En su mensaje, insinuó un paralelo entre el presidente argentino, Alberto Fernández, con quien mantiene una tensa relación y a quien tilda de "comunista", con el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, líder progresista, favorito para las elecciones de octubre y amigo del líder peronista.

"En Brasil, la izquierda también parece obcecada en destruir los símbolos nacionales. En verdad, es solo una forma de dividir al país, sin respetar su cultura y tradiciones. Respeto se conquista con carácter, con trabajo, con valores, y no con disparates", agregó.

En su campaña de cara a las próximas elecciones, Bolsonaro suele citar a Argentina, junto con Venezuela y Cuba, y más recientemente a Chile y Colombia, como países que "han caído en las garras del comunismo", al que sostiene que Lula llevaría a Brasil en caso de que se imponga en octubre.

- No Brasil, a esquerda também parece obcecada em destruir nossos símbolos nacionais. Na verdade, essa é apenas mais uma forma de dividir o país, desrespeitando a sua cultura e suas tradições. Respeito se conquista com caráter, com trabalho, com valores, não com essas baboseiras.